مصرف الرافدين: بدء صرف الفوائد نصف السنوية لحملة سندات إعمار

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم بدء صرف الفوائد نصف السنوية لحملة سندات إعمار – الإصدارية الأولى"، مؤكدًا "التزامه الدائم بمبادئ الموثوقية والشفافية تجاه زبائنه الكرام".ودعا المصرف "حاملي السندات إلى مراجعة فروعه في جميع المحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر".وتشمل السندات ما يلي:• سندات فئة (500,000) خمسمائة ألف دينار بعائد سنوي 6% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين.• سندات فئة (1,000,000) مليون دينار بعائد سنوي 8% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات.وأكد المصرف أن "انتظام صرف العوائد في مواعيدها المقررة يترجم قوة المركز المالي للمصرف وثقة المستثمرين بقدراته، ويعكس مكانته كأحد أكثر الاستثمارات الوطنية أمانًا واستقرارًا".وشدّد المصرف على أن "سندات إعمار تمثل فرصة مميزة للمواطنين والمستثمرين للمساهمة في دعم مشاريع الإعمار والتنمية، ضمن إطار من الأمان المالي والعائد المضمون، ليبقى شريكًا موثوقًا في بناء اقتصاد المزدهر".