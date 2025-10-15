جدل بشأن لعبة العراق والسعودية.. الدوسري "رجل مباراة"

وتأهلت إلى نهائيات 2026 بعدما تعادلت سلبيًّا مع في استاد بجدة، في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مباريات في الملحق الآسيوي.ورفع كلٌّ من منتخبي السعودية والعراق رصيده إلى أربع نقاط، وتصدرت السعودية المجموعة عبر تفوقها بفارق الأهداف المسجلة لتتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها.وتدين السعودية بفضل كبير للحارس الذي تألق في التصدي لكرة خطيرة سددها في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.ويلتقي العراق مع الإمارات، صاحبة المركز الثاني في ، ذهابًا وإيابًا يومي الـ13 والـ18 من تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل في الملحق العالمي المقرر في مارس من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم التي تأهل إليها العراق مرة واحدة سابقة في عام 1986.وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي شهدت، يوم الأربعاء، فوز السعودية 3-2 على إندونيسيا، بينما شهدت الجولة الثانية يوم السبت فوز العراق، 1-صفر على إندونيسيا.وقال أحد المشجعين إن " لا يستحق لقب رجل المباراة، بل كان الأحق بها العقيدي".وهو ما ردَّ عليه الإعلامي السالمي، قائلًا: "الجائزة تُمنح من خلال تحركات اللاعب في الملعب، وسالم الدوسري كان منضبطًا دفاعيًّا وهذا قلل مشاكل المنتخب في مركز الظهير الأيسر، وكان صاحب دور قيادي أيضًا في الملعب".