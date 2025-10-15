الصفحة الرئيسية
كشف لغز "الجثة الخطأ" التي سلمتها حماس لـ"إسرائيل"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543985-638961377721007125.jpg
جدل بشأن لعبة العراق والسعودية.. الدوسري "رجل مباراة"
محليات
2025-10-15 | 11:08
محليات
2025-10-15 | 11:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
582 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تسبب حصول
سالم الدوسري
، نجم المنتخب السعودي، على لقب رجل المباراة عقب مواجهة
العراق
، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في حالة جدل بين الجمهور الذي كان يرى أن الأحق بها هو
نواف العقيدي
، حارس الفريق، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.
وتأهلت
السعودية
إلى نهائيات
كأس العالم
2026 بعدما تعادلت سلبيًّا مع
العراق
في استاد
مدينة الملك عبدالله الرياضية
بجدة، في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مباريات
المجموعة الثانية
في الملحق الآسيوي.
ورفع كلٌّ من منتخبي السعودية والعراق رصيده إلى أربع نقاط، وتصدرت السعودية المجموعة عبر تفوقها بفارق الأهداف المسجلة لتتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها.
وتدين السعودية بفضل كبير للحارس
نواف العقيدي
الذي تألق في التصدي لكرة خطيرة سددها
حسن عبد الكريم
في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
ويلتقي العراق مع الإمارات، صاحبة المركز الثاني في
المجموعة الأولى
، ذهابًا وإيابًا يومي الـ13 والـ18 من تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل
آسيا
في الملحق العالمي المقرر في مارس من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم التي تأهل إليها العراق مرة واحدة سابقة في عام 1986.
وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي شهدت، يوم الأربعاء، فوز السعودية 3-2 على إندونيسيا، بينما شهدت الجولة الثانية يوم السبت فوز العراق، 1-صفر على إندونيسيا.
وقال أحد المشجعين إن "
الدوسري
لا يستحق لقب
جائزة
رجل المباراة، بل كان الأحق بها
نواف
العقيدي".
وهو ما ردَّ عليه الإعلامي
عماد
السالمي، قائلًا: "الجائزة تُمنح من خلال تحركات اللاعب في الملعب، وسالم الدوسري كان منضبطًا دفاعيًّا وهذا قلل مشاكل المنتخب في مركز الظهير الأيسر، وكان صاحب دور قيادي أيضًا في الملعب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
السعودية
مدينة الملك عبدالله الرياضية
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
حسن عبد الكريم
السومرية نيوز
سالم الدوسري
نواف العقيدي
مدينة الملك
