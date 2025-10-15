السامرائي يعزي السيادة باغتيال صفاء المشهداني: احتفالاتنا الانتخابية معلقة

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "بقلوب يعتصرها الألم تلقينا نبأ اغتيال الشهيد عضو الذي ارتقى إثر عمل غادر وجبان".وتابع: "وبهذا المصاب الجلل نتقدّم بأحر التعازي والمواساة إلى المشاهدة الكريمة وأهالي شمالي وإخوتنا في تحالف السيادة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين من مرافقيه".وأعلن السامرائي، وفقاً للبيان، عن "تعليق الاحتفالات الانتخابية في كافة المحافظات لهذا اليوم، استنكاراً لهذه الجريمة وتضامناً مع ذوي الشهيد وزملائه"، مختتماً بأنه "رحم الله الشهيد صفاء وجعل مثواه الجنة وإنا لله وإنا إليه ".