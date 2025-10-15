السامرائي يعزي السيادة باغتيال صفاء المشهداني: احتفالاتنا الانتخابية معلقة

الصفحة الرئيسية
2025-10-15 | 12:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
158 شوهد
عزى رئيس تحالف العزم،
مثنى السامرائي
، اليوم الأربعاء، تحالف السيادة باغتيال
صفاء المشهداني
، فيما أشار الى تعليق الاحتفالات الانتخابية في كافة المحافظات لهذا اليوم.
وقال
السامرائي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "بقلوب يعتصرها الألم تلقينا نبأ اغتيال الشهيد
صفاء المشهداني
عضو
مجلس محافظة بغداد
الذي ارتقى إثر عمل غادر وجبان".
وتابع: "وبهذا المصاب الجلل نتقدّم بأحر التعازي والمواساة إلى
قبيلة
المشاهدة الكريمة وأهالي شمالي
بغداد
وإخوتنا في تحالف السيادة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين من مرافقيه".
وأعلن السامرائي، وفقاً للبيان، عن "تعليق الاحتفالات الانتخابية في كافة المحافظات لهذا اليوم، استنكاراً لهذه الجريمة وتضامناً مع ذوي الشهيد وزملائه"، مختتماً بأنه "رحم الله الشهيد صفاء
المشهداني
وجعل مثواه الجنة وإنا لله وإنا إليه
راجعون
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
