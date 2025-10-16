محافظات تلامس الشتاء ليلا.. استعدوا لارتداء الملابس الصوفية

وقالت هيئة الانواء في بيان ورد لـ ، ان "الطقس يومي غد الجمعة وبعد غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلا في ".