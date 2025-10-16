التعليم تصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد

وبحسب بيان الوزارة، جاء في نص الأمر الوزاري أن قرر في جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 23 أيلول 2025، الموافقة على إلغاء إجازة تأسيس كلية الباني لمخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في رقم (25) لسنة 2016.وكان وزير والبحث العلمي قد وجه بتاريخ 17 أيلول 2025 برفع توصية إلى مجلس الوزراء بإلغاء الإجازة استناداً إلى أحكام المادة (38) من القانون نفسه وذلك في ضوء ما وثقته اللجان الوزارية المختصة من مخالفات تنظيمية وأكاديمية جسيمة من شأنها الإضرار بجودة العملية التعليمية.