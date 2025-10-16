تركيا تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه الرافدين.. والعطش يزحف نحو البصرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544030-638961992479963869.jpg
تركيا تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه الرافدين.. والعطش يزحف نحو البصرة
محليات
2025-10-16 | 04:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
284 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشف رئيس
لجنة الزراعة
والمياه والأهوار في
مجلس النواب
، النائب
فالح الخزعلي
، عن أن السدود التركية تحتجز أكثر من 90 مليار متر مكعب من مياه نهري
دجلة
والفرات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية في
العراق
وتراجع الإطلاقات إلى مستويات خطيرة، فيما لم تتجاوز كميات المياه الواصلة إلى
محافظة البصرة
5 مليارات متر مكعب فقط.
وقال الخزعلي إن "اللجنة عقدت اجتماعاً مهماً مع وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها مستحقات الفلاحين عن الموسم الزراعي الماضي وسبل دعمهم في ظل الشحِّ المائي الحاد الذي يعاني منه البلد".
وبيّن، أن "من غير الممكن الحديث عن دعم حقيقي للفلاحين في وقت يهدد فيه نقص المياه الأمن الغذائي بشكل مباشر"، مؤكداً أن "الوفد الحكومي الذي زار
تركيا
مؤخراً، والمكون من وزيري الخارجية والموارد المائية، بحث مع الجانب التركي آخر مستجدات ملف المياه، فيما حمّل
العراق
أنقرة
المسؤولية عن تفاقم أزمة العطش، لكون نهري
دجلة
والفرات ينبعان من أراضيها".
وأشار، إلى أن "
محافظة البصرة
انتقلت من مرحلة الشحِّ إلى مرحلة الندرة المائية، نتيجة انخفاض كميات المياه وتراجع الخزين في محطات الإسالة، ما تسبب بخروج عدد منها عن الخدمة".
وأوضح أن "تركيا تمارس حرباً مائية علنية ضد العراق من خلال سياساتها في إدارة السدود"، داعياً إلى "تفعيل دور الجمعيات الفلاحية ودعم الفلاحين لمواجهة الأزمة"، محذراً في الوقت نفسه من أن "سدَّ
الموصل
قد يتأثر سلباً إذا استمر انخفاض المناسيب حتى تشرين الثاني المقبل".
وفي ما يتعلق بالزراعة، أكد الخزعلي "ضرورة الالتزام بالروزنامة الزراعية ودعم الفلاحين وفق طبيعة المحاصيل في مناطق الشمال والوسط والجنوب"، مشيراً إلى "أهمية محصول الطماطة الذي تتصدر
البصرة
إنتاجه"، ومؤكداً أن "قرار منع استيراد الطماطة من الخارج ما زال سارياً منذ عام 2007 لحماية المنتج المحلي".
كما كشف، عن أن "عدد المزارع الصالحة للزراعة في البصرة تراجع من 13 ألفاً إلى نحو 3 آلاف مزرعة فقط بسبب شحِّ المياه وملوحتها وتراجع الدعم الحكومي، ما يعكس حجم الضرر الكبير الذي أصاب الزراعة في الجنوب".
وأوضح، أن "تطبيق الروزنامة الزراعية في جميع المحافظات وتحسين
إدارة الموارد المائية
يمثلان شرطين أساسيين لاستمرار النشاط الزراعي وضمان
الأمن الغذائي الوطني
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إيران تعلن اكتشاف حقل غاز باحتياطي 10 آلاف مليار قدم مكعب
10:40 | 2025-10-06
العطش يشعل بابل: قوات الشغب تتدخل لتفريق متظاهرين يطالبون بالمياه (فيديو)
05:58 | 2025-07-24
الرافدين: رفع الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز بقيمة مليار دينار
09:57 | 2025-09-02
أزمة المياه في العراق تتفاقم: توقف مرتقب للإمدادات من تركيا في نهاية آب
06:06 | 2025-08-09
تركيا تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه الرافدين
والعطش يزحف نحو البصرة
إدارة الموارد المائية
الأمن الغذائي الوطني
إدارة الموارد
السومرية نيوز
محافظة البصرة
فالح الخزعلي
لجنة الزراعة
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
34.81%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
30.87%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
18.84%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
15.47%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
اخترنا لك
حادث مروري في الأنبار لمركبة مدنية (صور)
07:37 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
المفوضية تعيد سجاد سالم للسباق الانتخابي بعد قبول الطعن في الاستبعاد (وثيقة)
06:28 | 2025-10-16
تطبيق "مولدتي" قريباً على هواتف البغداديين لتنظيم الأسعار وساعات التشغيل
05:30 | 2025-10-16
"مسألة حياة أو موت": الشركة الوطنية للهاتف النقال.. هل تكسر الاحتكار أم تدخل معركة النفوذ؟
05:15 | 2025-10-16
التربية تغلق ملف المحاضرين المجانيين: لا تعاقد خارج الأطر القانونية (وثيقة)
04:49 | 2025-10-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.