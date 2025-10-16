التربية تغلق ملف المحاضرين المجانيين: لا تعاقد خارج الأطر القانونية (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذا لتوجيهات ، حسم وزير التربية الجدل حول موضوع المحاضرين المجانيين في المدارس وأكد إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، فلا تعاقد خارج الاطر القانونية".ووجه الوزير للتربية كافة بـ"ضرورة الالتزام التام بالضوابط الصادرة وستتحمل المديرية المخالفة التبعات والعقوبات القانونية المتخذة بحقها".وشدد وزير التربية على "ضرورة تفعيل دور للإشراف التربوي والبدء بتكثيف المتابعة الميدانية عبر المشرفين للوقوف على مدى تطبيق هذا التوجيه في خطوة تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العمل التربوي".