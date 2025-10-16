تطبيق "مولدتي" قريباً على هواتف البغداديين لتنظيم الأسعار وساعات التشغيل

وقال رئيس والطاقة في مجلس المحافظة إن المجلس كان قد أصدر قرارات عدة من أجل تنظيم عمل المولدات في العاصمة بما يخدم المواطنين بشكل كبير، مضيفا أن المجلس قرر وفقا لذلك، أتمتة قطاع المولدات الحكومية والأهلية ضمن مشروعه الكبير (بغداد ذكية)، وما إن تصادق على القرار المذكور، فسيدخل حيز التنفيذ من خلال الإجراءات اللازمة لذلك، منوها بأن هناك تطبيقا سيثبت على الهواتف النقالة، هو (مولدتي)، وسيتم من خلاله تنزيل جميع المعلومات الخاصة بسعر الأمبير وساعات التشغيل، إضافة إلى التقديم على الشكاوى ضد المخالفين.وأوضح الخزعلي في السياق ذاته، أن الدفع بموجب ذلك التطبيق سيكون إلكترونيا عبر بطاقات دفع خاصة، إلى جانب ذلك فإن المجلس سيتعاقد مع إحدى الشركات من أجل نصب عدادات للمولد وفي الدور السكنية أيضا، كاشفا عن أن التطبيق يضم أنظمة ذكية عدة ستسهم في اختصار جميع الفعاليات المرتبطة بعمل المولدات.وأردف أن الأنظمة تشمل (المختار الذكي) المخصص للمختارين، ليتيح لهم تسجيل المشتركين ورفع الوثائق ومتابعة الطلبات وتحديث بيانات السكان في مناطقهم، فضلا عن (محاسب المولد) الذي سيختص بإدارة دفعات الاشتراكات والتقارير المالية بدقة عالية، علاوة على نظام (الخريطة الذكية) الذي يعرف بأماكن المولدات والمشتركين من خلال خريطة موجودة على التطبيق.