تطبيق "مولدتي" قريباً على هواتف البغداديين لتنظيم الأسعار وساعات التشغيل

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تطبيق "مولدتي" قريباً على هواتف البغداديين لتنظيم الأسعار وساعات التشغيل

محليات

2025-10-16 | 05:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تطبيق &quot;مولدتي&quot; قريباً على هواتف البغداديين لتنظيم الأسعار وساعات التشغيل
المصدر:
الصباح
119 شوهد

السومرية نيوز – محليات

قرّر مجلس محافظة بغداد، أتمتة قطاع المولدات الحكومية والأهلية عبر تطبيق إلكتروني خاص بإدارة جميع عملياتها، ضمن مشروع بغداد الذكية وصولا إلى العام 2030.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة يحيى الخزعلي إن المجلس كان قد أصدر قرارات عدة من أجل تنظيم عمل المولدات في العاصمة بما يخدم المواطنين بشكل كبير، مضيفا أن المجلس قرر وفقا لذلك، أتمتة قطاع المولدات الحكومية والأهلية ضمن مشروعه الكبير (بغداد ذكية)، وما إن تصادق محافظة بغداد على القرار المذكور، فسيدخل حيز التنفيذ من خلال الإجراءات اللازمة لذلك، منوها بأن هناك تطبيقا سيثبت على الهواتف النقالة، هو (مولدتي)، وسيتم من خلاله تنزيل جميع المعلومات الخاصة بسعر الأمبير وساعات التشغيل، إضافة إلى التقديم على الشكاوى ضد المخالفين.

وأوضح الخزعلي في السياق ذاته، أن الدفع بموجب ذلك التطبيق سيكون إلكترونيا عبر بطاقات دفع خاصة، إلى جانب ذلك فإن المجلس سيتعاقد مع إحدى الشركات من أجل نصب عدادات للمولد وفي الدور السكنية أيضا، كاشفا عن أن التطبيق يضم أنظمة ذكية عدة ستسهم في اختصار جميع الفعاليات المرتبطة بعمل المولدات.

وأردف أن الأنظمة تشمل (المختار الذكي) المخصص للمختارين، ليتيح لهم تسجيل المشتركين ورفع الوثائق ومتابعة الطلبات وتحديث بيانات السكان في مناطقهم، فضلا عن (محاسب المولد) الذي سيختص بإدارة دفعات الاشتراكات والتقارير المالية بدقة عالية، علاوة على نظام (الخريطة الذكية) الذي يعرف بأماكن المولدات والمشتركين من خلال خريطة موجودة على التطبيق.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
Play
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
Play
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
Play
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
Play
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Play
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Play
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
Play
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
Play
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
Play
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
Play
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
Play
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
Play
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
Play
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
Play
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Play
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Play
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
Play
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
Play
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
Play
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
Play
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13

اخترنا لك
حادث مروري في الأنبار لمركبة مدنية (صور)
07:37 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
المفوضية تعيد سجاد سالم للسباق الانتخابي بعد قبول الطعن في الاستبعاد (وثيقة)
06:28 | 2025-10-16
"مسألة حياة أو موت": الشركة الوطنية للهاتف النقال.. هل تكسر الاحتكار أم تدخل معركة النفوذ؟
05:15 | 2025-10-16
التربية تغلق ملف المحاضرين المجانيين: لا تعاقد خارج الأطر القانونية (وثيقة)
04:49 | 2025-10-16
المفوضية تعلن فرض 400 غرامة على مرشحي الانتخابات
04:25 | 2025-10-16

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.