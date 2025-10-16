من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يواصل قضاء الصويرة في تصدره في إنتاج التمور على مستوى المحافظات العراقية، بعد أن حقق نسب إنتاجية متميزة تجاوزت 100 ألف طن من مختلف الأصناف"، مشيرة الى انه "المساحة المزروعة تبلغ 24 ألف دونم وتضم أكثر من مليون نخلة مثمرة تنتج أكثر من 52 صنفاً من التمور ذات جودة عالية ومذاق مميز".وتابع، أن "هذا النجاح المتحقق في إنتاج التمور، ثمرة الدعم المباشر الذي تقدمه الوزارة من خلال دائرة وقاية المزروعات، وذلك عبر تجهيز الفلاحين بالمبيدات ذات المناشئ العالمية، وتنفيذ حملات ميدانية منتظمة لمكافحة الآفات الزراعية".وأضاف، أن "جهود الوزارة تتواصل ضمن إستراتيجيتها في النهوض بقطاع النخيل وتنمية إنتاج التمور، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحسين جودته وزيادة منافسته في الأسواق المحلية والعالمية ".