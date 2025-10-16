التعليم تعلن فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية

وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يكون إلى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الآثار) ويستمر إلى غاية يوم الاثنين الموافق 2025/10/27.وبحسب البيان، يقتضي من الطلبة تثبيت خياراتهم عبر البوابة الإلكترونية (https://dirasat.mohesr.gov.iq) بما لا يقل عن 10 خيارات ولا يزيد عن 25 خيارا.