الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
السوداني يحث المحافظين على سرعة إنجاز معاملات تحويل جنس الأراضي
محليات
2025-10-16 | 09:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
حث رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، المحافظين على سرعة إنجاز معاملات الأراضي المشمولة بالقرار 320.
وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، استقبل اليوم الخميس، مجموعة من المواطنين المستفيدين من
قرار مجلس الوزراء
(320) لسنة 2022، حيث جرى تسليمهم سندات الملكية بعد تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني، بحضور السيد
أمين بغداد
".
وثمن
السوداني
، "جميع الجهود التي بذلت لإنجاز متطلبات تنفيذ القرار (320 لسنة 2022)، الذي أقرته الحكومة كحلّ لمشكلة الأحياء السكنية التي أقيمت على أراضٍ جنسها زراعي، وضرورة إكمال معاملات المستفيدين، ولاسيما أن الكثير من الأحياء في
بغداد
هي مأهولة ونظامية لكنها أراض زراعية تفتقر للخدمات لأسباب قانونية، فكان هذا القرار حلاً نموذجياً لمشكلة جنس الأرض المسكونة".
وأشار رئيس
مجلس الوزراء
إلى أن "الحكومة بذلت جهداً استثنائياً من أجل إنهاء الإجراءات المعنية بتحويل جنس الأرض وتوزيع السندات، وعملت على تقسيط مبلغ بيع الأرض للمواطنين، من خلال دفع 10% من المبلغ وتقسيط الباقي على 20 سنة، ومنحهم سنداً رسمياً بالمنازل التي يسكنونها منذ سنوات".
وعبّر السوداني عن "اعتزازه بإصدار القرار 320، وأكد الاستمرار بإكمال المعاملات في بقية المناطق، كما حثّ السادة المحافظين على سرعة إكمال الإجراءات لإنهاء هذا الملف المهم الذي ينظم الحالة السكانية، لأن المواطن يجب أن يشعر باهتمام الدولة في تقديم أفضل الخدمات وتوفير احتياجاته".
مقالات ذات صلة
توجيهات حكومية بشأن تحويل جنس الأراضي الزراعية
10:11 | 2025-07-20
النزاهة توقع بمعقب انتحل صفة أحد المواطنين واستحصال الأموال مقابل إنجاز معاملات تقاعدية
02:09 | 2025-08-04
لجنة حكومية تعلن إنجاز ملفات ست محافظات خاصة بتوزيع الأراضي بين الكوادر التعليمية
08:15 | 2025-08-21
قرار حكومي يخص تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
13:11 | 2025-08-25
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
35.1%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
31.33%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
18.62%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
14.95%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
السيطرة على حريق نشب ببناية تجارية في الشورجة
10:16 | 2025-10-16
مع وفد رفيع.. السامرائي يزور مضيف الشيخ عبود العيفان
10:15 | 2025-10-16
السامرائي يبحث مع عضو بتحالف تفوق شؤون الكرمة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية
09:41 | 2025-10-16
التعليم تعلن فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية
07:56 | 2025-10-16
حادث مروري في الأنبار لمركبة مدنية (صور)
07:37 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
