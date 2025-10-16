السوداني يحث المحافظين على سرعة إنجاز معاملات تحويل جنس الأراضي

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، استقبل اليوم الخميس، مجموعة من المواطنين المستفيدين من (320) لسنة 2022، حيث جرى تسليمهم سندات الملكية بعد تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني، بحضور السيد ".وثمن ، "جميع الجهود التي بذلت لإنجاز متطلبات تنفيذ القرار (320 لسنة 2022)، الذي أقرته الحكومة كحلّ لمشكلة الأحياء السكنية التي أقيمت على أراضٍ جنسها زراعي، وضرورة إكمال معاملات المستفيدين، ولاسيما أن الكثير من الأحياء في هي مأهولة ونظامية لكنها أراض زراعية تفتقر للخدمات لأسباب قانونية، فكان هذا القرار حلاً نموذجياً لمشكلة جنس الأرض المسكونة".وأشار رئيس إلى أن "الحكومة بذلت جهداً استثنائياً من أجل إنهاء الإجراءات المعنية بتحويل جنس الأرض وتوزيع السندات، وعملت على تقسيط مبلغ بيع الأرض للمواطنين، من خلال دفع 10% من المبلغ وتقسيط الباقي على 20 سنة، ومنحهم سنداً رسمياً بالمنازل التي يسكنونها منذ سنوات".وعبّر السوداني عن "اعتزازه بإصدار القرار 320، وأكد الاستمرار بإكمال المعاملات في بقية المناطق، كما حثّ السادة المحافظين على سرعة إكمال الإجراءات لإنهاء هذا الملف المهم الذي ينظم الحالة السكانية، لأن المواطن يجب أن يشعر باهتمام الدولة في تقديم أفضل الخدمات وتوفير احتياجاته".