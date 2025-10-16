السامرائي يبحث مع عضو بتحالف تفوق شؤون الكرمة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، زار على رأس وفد رفيع من قيادات التحالف ووزير التربية إبراهيم النامس، مضيف أمير الجميلة الهلالية القيسية العام وعضو تحالف التفوق في قضاء بمحافظة ، حيث كان في الاستقبال جمع من شيوخ القبائل ووجهاء المدينة وعدد من أبنائها".واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول شؤون الكرمة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية"، مؤكدين "دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتحالف التفوق، وتعزيز روح الشراكة والعمل المشترك بين أبناء المحافظة".وعبّر الحضور، وفقاً للبيان، عن "دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل قضايا الأنبار والدفاع عن استحقاقاتها الوطنية".