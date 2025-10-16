مع وفد رفيع.. السامرائي يزور مضيف الشيخ عبود العيفان

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، زار على رأس وفد رفيع من قيادات التحالف ووزير التربية إبراهيم النامس، مضيف الشيخ عبود الخميس العيفان في منطقة التابعة لقضاء ، دعماً للمرشح عن تحالف العزم وطبان جمال".وجرى خلال اللقاء التأكيد على "دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع الأهالي، فيما عبّر الحاضرون من وجهاء وشيوخ المنطقة عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".