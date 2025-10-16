السيطرة على حريق نشب ببناية تجارية في الشورجة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق، حيث كانت الطوابق من الثالث إلى الخامس تستخدم كمخازن تجارية للملابس، في منطقة بالقرب من سوق الصفافير في ".واشارت الى انها "استنفرت وحركت عجلاتها التخصصية والساندة الحديثة الى موقع الحادث، ولتعجيل السيطرة على الحريق، تم زج عجلات سلمية لمكافحة النيران في الطوابق العليا، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب البناية المحترقة، بهدف إحكام السيطرة على النيران وإنهاء الحريق مع إجراء الإسعافات والإنعاش الرئوي لبعض حالات الاختناق البسيطة، وعدم تسجيل خسائر بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية".وبينت انه " تم بذل جهود كبيرة في السيطرة على نيران الحريق، مما ساهم في منع انتشار الحادث إلى المباني التجارية المجاورة، وبالتالي تقليص الخسائر، كما انتهت عمليات الإخماد والتبريد، مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".