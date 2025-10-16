السامرائي يناقش أوضاع الفلوجة واحتياجاتها الخدمية والتربوية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، "زار رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي على رأس وفد رفيع من قيادات التحالف ووزير التربية إبراهيم النامس مرشحة التحالف براعم مؤيد الجميلي في مكتبها بمدينة حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء المدينة وشخصياتها الاجتماعية".وتناول اللقاء "مناقشة أوضاع الفلوجة واحتياجاتها الخدمية والتربوية إلى جانب دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع أبناء المدينة الذين أكدوا ثقتهم بمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وحرصهم على المساهمة الفاعلة في الانتخابي المقبل".