السامرائي: المرحلة المقبلة تتطلب عملاً وطنياً يكرّس مبدأ الشراكة

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي حضر التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن التحالف السيد مضعن في منطقة الأزركية بمدينة ، على رأس وفد رفيع من قيادات تحالف العزم ووزير التربية إبراهيم النامس، وبحضور جمع من شيوخ ووجهاء المدينة وعدد كبير من أبناء المنطقة".وأكد السّامرائي خلال كلمته في التجمع "أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في وتعزيز المشاركة الشعبية فيها، مشدداً على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب عملاً وطنياً منسجماً يكرّس مبدأ الشراكة لخدمة المواطنين، فيما عبّر الحاضرون عن دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".