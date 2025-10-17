"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس الاثنين سيكون صحوا مع قطع غيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في "، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض السحب ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".