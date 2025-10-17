حملة كبرى على بائعي البطاقات الانتخابية ومستهدفي الحملات الدعائية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544109-638962775844781551.jpeg
حملة كبرى على بائعي البطاقات الانتخابية ومستهدفي الحملات الدعائية
محليات
2025-10-17 | 01:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
قيادة العمليات المشتركة
، القبض على مروّجين وبائعي بطاقات ناخبين ومستهدفين للدعاية الانتخابية.
وقال نائب
قائد العمليات
ورئيس
اللجنة الأمنية العليا
لانتخابات
مجلس النواب
2025 الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "القيادة أصدرت قائمة من اللوائح والتوصيات الخاصة بالمخالفات الانتخابية، تُتابع بشكل مباشر من قبل القوات الأمنية، بالتنسيق مع
مجلس القضاء الأعلى
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف، أن "بعض المخالفات تندرج ضمن مواد قانونية قابلة للكفالة، فيما تشمل أخرى جرائم خطيرة تتعلق باستهداف المرشحين أو الإساءة إلى مقارهم أو الترويج لخطاب طائفي يمس السلم المجتمعي وسلامة العملية الانتخابية".
وأكد المحمداوي، أن "القيادة تعتمد على عمليات استباقية واستخبارية دقيقة للحفاظ على أمن المرشحين والمواطنين، إلى جانب المتابعة الميدانية لجميع الأنشطة الدعائية"، مشدداً على، "ضرورة العمل بحس وطني ومهني، وعدم الانجرار وراء حملات التهويل أو التضليل التي تسعى إلى الإساءة لسمعة
العراق
وتقويض الثقة بقدرات القوات الأمنية".
وأشار إلى، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عدد من المروجين لبيع البطاقات الانتخابية، وكذلك أشخاص تورطوا بالاعتداء على الدعاية الانتخابية للمقرات والمرشحين في أكثر من منطقة".
ولفت إلى، أن "الجهد الأمني يتركز حالياً على تهيئة بيئة مستقرة وآمنة تتيح للناخبين المشاركة بحرية، وللقوائم والمرشحين ممارسة أنشطتهم الدعائية ضمن الأطر القانونية"، مؤكداً، أن "المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة بحق أي جهة أو فرد يعبث بأمن العملية الانتخابية أو يحاول إثارة النعرات الطائفية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ما هي العقوبات على المخالفات الانتخابية بعد انطلاق الحملات الدعائية؟
02:18 | 2025-10-03
النزاهة تؤكد على نزاهة الانتخابات والابتعاد عن موارد الدولة في الحملات الدعائية
09:47 | 2025-09-02
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
المفوضية تصدر عدة تعديلات على نظام الحملات الانتخابية (وثيقة)
06:37 | 2025-09-21
دعاية
استهداف
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
قيادة العمليات المشتركة
اللجنة الأمنية العليا
مجلس القضاء الأعلى
العمليات المشتركة
المفوضية العليا
اللجنة الأمنية
قيس المحمداوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
50.93%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
اقتصاد
21.02%
06:08 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
إصابة نتنياهو بمرض
دوليات
14.9%
11:16 | 2025-10-15
إصابة نتنياهو بمرض
11:16 | 2025-10-15
مدرب السعودية يصف مباراة فريقه مع العراق بـ"الأهم".. ما علاقة والدته؟
رياضة
13.15%
10:06 | 2025-10-15
مدرب السعودية يصف مباراة فريقه مع العراق بـ"الأهم".. ما علاقة والدته؟
10:06 | 2025-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
الأكثر مشاهدة
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
اخترنا لك
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
بالصور.. ضبط مواد خطيرة جنوب العراق
04:11 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
الخدمات النيابية تكشف تفاصيل التحقيق بسقوط مجسر كربلاء.. الجميع احيل للقضاء
15:30 | 2025-10-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.