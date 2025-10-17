بالصور.. ضبط مواد خطيرة جنوب العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء تمكنت، من ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية ( كريمات مختلفة ) ممنوعة من الاستيراد، مخبأه خلف المواد المصرح بها ومعده للتهريب كونها لاتحمل موافقات استيراد من ".وتابعت ان "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من ضبط مسافر عراقي، بحوزته مواد مخدره ( حشيشه مع حبوب)"، مشيرة الى ان "العمليتين تمت بالتعاون مع الدوائر الساندة وفق محاضر ضبط أصولية".وذكرت ان "هذه الاجراءات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الحكومية في الإحكام والسيطرة على المنافذ الحدودية والهيأة مستمرة في متابعة كافة المخالفات والعمل على ضبطها والحد من حدوثها"، لافتة الى "احالة جميع المتهمين مع المضبوطات للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".