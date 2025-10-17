من مواليد 1901.. وفاة أكبر معمّرة في العراق عن 124 عاماً

وذكر مصدر في أحد المراكز الطبية في ، إن "جثمان الراحلة خضع للفحص الطبي، وتبيّن أنها فارقت الحياة نتيجة مضاعفات مرضية"، بحسب وسائل اعلام كردية.وأشار أقاربها إلى أن نائلة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى السنوات الأخيرة من حياتها، وكانت شخصية معروفة في منطقتها، ومحط احترام من قبل الأهالي.وُلدت نائلة السوادي عام 1901، لتكون من أقدم مواليد المدينة ممن عاشوا لأكثر من قرن.