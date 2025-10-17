الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مكافحة المخدرات: العراق يعلن إعادة تأهيل أكثر من 5900 مدمن
محليات
2025-10-17 | 08:41
مكافحة المخدرات: العراق يعلن إعادة تأهيل أكثر من 5900 مدمن
محليات
2025-10-17 | 08:41
محليات
2025-10-17 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
واضح – محليات
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الجمعة، عن تأهيل أكثر من 5900 متعاطٍ للمخدرات في عموم
العراق
، فيما أكدت أن العراق حقق تقدماً عالمياً في
مكافحة المخدرات
.
وقال المتحدث باسم
وزارة الداخلية
العقيد عباس
البهادلي
"تمت مباشرة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية باستقبال المتعاطين منذ منتصف العام 2023، حيث بلغ عدد الذين تمت إعادة تأهيلهم من الناحية الصحية والبدنية والنفسية واندماجهم بالمجتمع كمواطنين أصحاء أسوياء مرة أخرى قرابة 5900 شخص في جميع المحافظات، بعد خضوعهم إلى برنامج مكثف وتلقوا كافة الأمور التي من الممكن أن تعيد تأهلهم إلى المجتمع مرة أخرى"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وبين أن "الطاقة الاستيعابية للمراكز هي 5000 سرير لكل مركز والبالغ عددها 16 مركز تأهيل في عموم
العراق
من ضمنها 3 في
بغداد
، 2 في جانب
الرصافة
، ومركز واحد في
الكرخ
، و10 مراكز آخرى في المحافظات"، لافتاً إلى أن "هذه المراكز تمت إعادة تأهيل المتعاطين فيها من المادة الخطرة والسموم التي تؤثر في النسيج الاجتماعي والأسرة العراقية وحياة الشباب، والآخرين الذين يتعاطون هذه السموم إلى الهلاك، ويرتكبون على آثارها الجرائم".
وأشار البهادلي إلى أنه "قبل عام 2023 لم يكن في العراق وفي وزارة الداخلية أي مركز للتأهيل، لكن بالتفاتة من
رئيس الوزراء
ومتابعة وإشراف ميداني مباشر من
وزير الداخلية
، والدعم اللوجستي للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية تم إنشاء هذه المصحات وهذه المراكز للتأهيل، بحيث قبل هذا التاريخ كانت المشكلة الكبيرة هي دمج المتعاطين مع التجار في سجن ومكان واحد، وهذا خطأ كبير لأنه من الممكن بعد انقضاء محكومية المتعاطي للمادة المخدرة ان يخرج تاجراً، وهذه كانت مشكلة كبيرة".
وتابع: "ببوادر الحكومة والوزارة تم فصل المتعاطين عن التجار ودعم
المديرية العامة للمخدرات
والمؤثرة العقلية بعد أن كانت مكاتب صغيرة اصبحت مديرية، وتم ارتباطها مباشرة بوزير الداخلية، وإعطاء الصلاحيات ورفدها بموارد بشرية متمكنة من أصحاب التخصص، كما تم فتح دوائر ومكاتب وأقسام أخرى ودعمها بعجلات حديثة وأجهزة متطورة لمواكبة التطور الحاصل"، مبيناً أن "هذه المديرية لديها إنجازات كبيرة على المستوى
مكافحة المخدرات
وضرب اعتاب تجارة
المخدرات
، وضبط كميات من هذه المخدرات، وبفضل هذه الجهود وهذه الإمكانيات ينعم العراق بحالة من الاستقرار".
وأوضح البهادلي أنه "تم قطع اشواط كبيرة في التصنيف العالمي لمكافحة المخدرات واليوم نحن نحتل مراتب متقدمة للدول التي تكافح هذه الآفة الخطيرة، اذ يوجد في هذه المراكز برنامج علاجي صحي ونفسي واجتماعي بالاشتراك مع كوادر تخصصية من
وزارة الصحة
تعمل وفق برنامج عالمي لإعادة تأهيل المتعاطين"، مشيراً إلى أن "هنالك أسباب عديدة للإدمان منها اجتماعية واقتصادية أو أسباب ثقافية، أو نتيجة لضغوط الحياة او ضعف الوازع الديني وبعض المشاكل الأسرية التي تؤدي بالشباب الى أن يسلكوا هذا الطريق، وبجهود ومتابعة ميدانية كبيرة للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية سيتم إنهاء هذه الظواهر او الحالات السلبية التي تؤثر على المجتمع بشكل عام".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
