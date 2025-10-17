مكافحة المخدرات: العراق يعلن إعادة تأهيل أكثر من 5900 مدمن

وقال المتحدث باسم العقيد عباس "تمت مباشرة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية باستقبال المتعاطين منذ منتصف العام 2023، حيث بلغ عدد الذين تمت إعادة تأهيلهم من الناحية الصحية والبدنية والنفسية واندماجهم بالمجتمع كمواطنين أصحاء أسوياء مرة أخرى قرابة 5900 شخص في جميع المحافظات، بعد خضوعهم إلى برنامج مكثف وتلقوا كافة الأمور التي من الممكن أن تعيد تأهلهم إلى المجتمع مرة أخرى"، بحسب .وبين أن "الطاقة الاستيعابية للمراكز هي 5000 سرير لكل مركز والبالغ عددها 16 مركز تأهيل في عموم من ضمنها 3 في ، 2 في جانب ، ومركز واحد في ، و10 مراكز آخرى في المحافظات"، لافتاً إلى أن "هذه المراكز تمت إعادة تأهيل المتعاطين فيها من المادة الخطرة والسموم التي تؤثر في النسيج الاجتماعي والأسرة العراقية وحياة الشباب، والآخرين الذين يتعاطون هذه السموم إلى الهلاك، ويرتكبون على آثارها الجرائم".وأشار البهادلي إلى أنه "قبل عام 2023 لم يكن في العراق وفي وزارة الداخلية أي مركز للتأهيل، لكن بالتفاتة من ومتابعة وإشراف ميداني مباشر من ، والدعم اللوجستي للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية تم إنشاء هذه المصحات وهذه المراكز للتأهيل، بحيث قبل هذا التاريخ كانت المشكلة الكبيرة هي دمج المتعاطين مع التجار في سجن ومكان واحد، وهذا خطأ كبير لأنه من الممكن بعد انقضاء محكومية المتعاطي للمادة المخدرة ان يخرج تاجراً، وهذه كانت مشكلة كبيرة".وتابع: "ببوادر الحكومة والوزارة تم فصل المتعاطين عن التجار ودعم والمؤثرة العقلية بعد أن كانت مكاتب صغيرة اصبحت مديرية، وتم ارتباطها مباشرة بوزير الداخلية، وإعطاء الصلاحيات ورفدها بموارد بشرية متمكنة من أصحاب التخصص، كما تم فتح دوائر ومكاتب وأقسام أخرى ودعمها بعجلات حديثة وأجهزة متطورة لمواكبة التطور الحاصل"، مبيناً أن "هذه المديرية لديها إنجازات كبيرة على المستوى وضرب اعتاب تجارة ، وضبط كميات من هذه المخدرات، وبفضل هذه الجهود وهذه الإمكانيات ينعم العراق بحالة من الاستقرار".وأوضح البهادلي أنه "تم قطع اشواط كبيرة في التصنيف العالمي لمكافحة المخدرات واليوم نحن نحتل مراتب متقدمة للدول التي تكافح هذه الآفة الخطيرة، اذ يوجد في هذه المراكز برنامج علاجي صحي ونفسي واجتماعي بالاشتراك مع كوادر تخصصية من تعمل وفق برنامج عالمي لإعادة تأهيل المتعاطين"، مشيراً إلى أن "هنالك أسباب عديدة للإدمان منها اجتماعية واقتصادية أو أسباب ثقافية، أو نتيجة لضغوط الحياة او ضعف الوازع الديني وبعض المشاكل الأسرية التي تؤدي بالشباب الى أن يسلكوا هذا الطريق، وبجهود ومتابعة ميدانية كبيرة للمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية سيتم إنهاء هذه الظواهر او الحالات السلبية التي تؤثر على المجتمع بشكل عام".