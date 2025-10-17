لأول مرة في تاريخ العراق.. وزير الداخلية يعلن عن وصول مروحيتين مخصصتين للاطفاء والانقاذ

كذلك، اعلنت ، تسلم أول دفعة من الطائرات المروحية المستخدمة بعمليات الإنقاذ والإطفاء.وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تم ستلم أول دفعة من الطائرات المروحية المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء".وأشارت الى انه "تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية غير مسبوقة منذ تأسيس المديرية عام 1956، حيث سيتم استخدامها في عمليات الدفاع المدني من الآن فصاعداً".