بغداد.. شاب ينهي حياته برصاصة وشكوك حول الحادثة

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً تولد 2006 انتحر داخل منزله بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس مجهول العائدية بالوقت الحالي ضمن منطقة الحرية الثانية".وأشار الى ان "خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".