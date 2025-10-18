الصفحة الرئيسية
o
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
وفاة فنان عراقي في حادث دهس
محليات
2025-10-18 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,432 شوهد
السومرية نيوز
– فني
نقت
نقابة الفنانين العراقيين
، اليوم السبت، الفنان مهدي النجم الذي توفي اثر حادث دهس.
وقالت النقابة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "ننعى رحيل الفنان مهدي النجم والذي وافته
المنية
هذا اليوم إثر حادث دهس مؤسف".
وتقدمت النقابة "بأحرّ التعازي والمواساة إلى ذويه ومحبيه وزملائه سائلين المولى
عز وجل
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه
راجعون
".
وطالبت النقابة "الجهات الأمنية المختصة بالتحرك العاجل لمتابعة القضية والقبض على الفاعل الذي لاذ بالفرار بعد الحادث تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لروح لفنان الراحل".
الجدير بالذكر أن الفنان الراحل مهدي النجم عضوا في
نقابة الفنانين العراقيين
وموظفاً في قسم المسارح لدائرة السينما والمسرح وواحدًا من شريحة قصار القامة المبدعين الذين جسّدوا أسمى معاني العطاء والإصرار والإبداع في مسيرة الفن العراقي.
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الفنان العراقي سيف نبيل ينجو من حادث "خطير" (شاهد)
07:40 | 2025-10-13
وفاة الفنان العراقي سامي كمال
05:58 | 2025-10-04
وفاة الفنان العراقي اياد الطائي
01:07 | 2025-10-03
وفاة فنان مصري بشكل مفاجئ
11:57 | 2025-08-24
حادث
دهس
نقابة الفنانين العراقيين
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
عز وجل
المنية
راجعون
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
محليات
37.34%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
رياضة
31.11%
09:35 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
محليات
16.96%
07:10 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
اقتصاد
14.59%
06:31 | 2025-10-17
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
06:31 | 2025-10-17
أحدث الحلقات
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
الأسبوع الحالي.. زخات مطر في هذه المناطق
01:56 | 2025-10-18
بغداد.. شاب ينهي حياته برصاصة وشكوك حول الحادثة
12:04 | 2025-10-17
لأول مرة في تاريخ العراق.. وزير الداخلية يعلن عن وصول مروحيتين مخصصتين للاطفاء والانقاذ
10:08 | 2025-10-17
مكافحة المخدرات: العراق يعلن إعادة تأهيل أكثر من 5900 مدمن
08:41 | 2025-10-17
من مواليد 1901.. وفاة أكبر معمّرة في العراق عن 124 عاماً
07:16 | 2025-10-17
انتخابات 2025: تقرير مفصل عن مخالفات الحملات الانتخابية وخطاب الكراهية (جداول)
06:43 | 2025-10-17
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
