وفاة فنان عراقي في حادث دهس

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، ان "ننعى رحيل الفنان مهدي النجم والذي وافته هذا اليوم إثر حادث دهس مؤسف".وتقدمت النقابة "بأحرّ التعازي والمواساة إلى ذويه ومحبيه وزملائه سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه ".وطالبت النقابة "الجهات الأمنية المختصة بالتحرك العاجل لمتابعة القضية والقبض على الفاعل الذي لاذ بالفرار بعد الحادث تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لروح لفنان الراحل".الجدير بالذكر أن الفنان الراحل مهدي النجم عضوا في وموظفاً في قسم المسارح لدائرة السينما والمسرح وواحدًا من شريحة قصار القامة المبدعين الذين جسّدوا أسمى معاني العطاء والإصرار والإبداع في مسيرة الفن العراقي.