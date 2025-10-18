بالصور والفيديو.. "طفح مجاري وتشقق الجدران".. ساكنو مجمع دار السلام يتظاهرون ويناشدون السوداني

وقال مراسل ، ان "اهالي مجمع دار السلام السكني الواقع على ، تظاهروا امام المجمع احتجاجاً على سوء الخدمات ورداءة الشقق التي تسلموها".واكد احد ساكني المجمع سعد الشيخلي لـ نيوز، "خرجنا اليوم في تظاهرة احتجاج على رداءة الشقق في مجمع دار السلام"، مبينا انه "في البداية وعدت الشركة الأهالي بتسليم الشقق عام 2023 الا اننا تسلمنا شققنا عام 2025".وأضاف "عند تسلمنا الشقق بدأت تظهر العيوب، حيث ان تنفيذ الشقق رديء جدا وهناك تفاصيل في الشقة غير موجودة في التندر إضافة الى وجود تغيرات كثيرة ومن دون اخذ موافقات المالكين".وتابع "عندما سكنا في الشقق بدأت العيوب تظهر مثل الارضة وطفح المجاري وغيرها من الأمور إضافة الى وجود الكلاب السائبة"، موضحا انه "تم فرض خدمات غير طبيعية وتعرضنا للاقصاء وعدم السماع".وناشد الشيخلي " ودائرة الاستثمار ووزارة العمل بتصليح وضع المجمع"، لافتا الى ان "هناك شبهة فساد كبيرة في المجمع".