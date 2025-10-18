نظام إلكتروني لمتابعة النزلاء.. تحرك حكومي لحجب إشارات الهواتف داخل السجون

وقال المتحدث باسم الوزارة ، إن "الوزارة عززت دوائر والسجون بمنظومات مراقبة مرتبطة بمكتب ، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وجهاز للقضاء على حالات التلاعب"، بحسب .وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، مما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ، الأمر الذي عزز الشفافية والسيطرة الإدارية".وتابع أن "تطبيق قانون إدارة النزلاء أسهم في تمكين ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير".ولفت الى أن "الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط".