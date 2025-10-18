مؤتمر ريادة الثاني.. مبادرة لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل

وقال فلامرز، انه "برعاية ودعم من قبل انطلق اليوم مؤتمر ومعرض (ريادة) الثاني، حيث استطاعت في موسمها الأول وبفضل الدعم الحكومي المباشر تحقيق ثقة كبيرة بين الجمهور والمؤسسات، إذ تم تسجيل أكثر من نصف مليون شاب ضمن المبادرة"، مبيناً أن "هذا العدد يعني أن الحاجة كبيرة للمجتمع العراقي ونحتاج إلى عدة مبادرات وليس مبادرة واحدة، وهذا يضعنا في تحدي كيفية استيعاب هذه الاعداد، وكيف يمكن الوصول إلى جميع الشباب"، بحسب .وأضاف أن "المهارات المطلوبة اليوم في سوق العمل تختلف عن السابق نتيجة التحولات العالمية المتسارعة، ما يتطلب تكاتف جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالشباب لتوحيد الجهود وتطوير البرامج التدريبية"، مؤكداً أن " مستمرة في العطاء، وستعمل على تكييف برامجها مع الأعداد الكبيرة من المشاركين، بهدف الوصول إلى جميع الشباب في مختلف المحافظات".من جهتها، أكدت رئيس والخدمة الاتحادية ، أن "المعرض الثاني لمبادرة ريادة يعد ثمرة جهد وتخطيط استمر على مدى (990 يوماً)، وشهد نتاجات شبابية واضحة تعبر عن مهارات عالية وتدريب نوعي"، مشيرة إلى أن "الكوادر العاملة داخل المؤسسات جرى تهيئتها وتدريبها بشكل كاف لتمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة".وبينت أن "التركيز على القطاع الخاص والمشاريع الشبابية يمثل انتقاله مهمة في منهج الحكومة الحالية، التي تسعى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتشجيع الريادة والابتكار لدى ".