وقال المتحدث باسم الوزارة، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "التوجّه نحو التحول الذكي في الشبكة الكهربائية من خلال نصب العدادات الذكية يُعدّ أحد التوجهات الحكومية المهمة"، مبيناً، أن "مشروع التحول الذكي يهدف إلى تأهيل شبكات التوزيع وتنظيم أوضاع المشتركين، بمن فيهم سكان المناطق الزراعية والعشوائية، إذ إن تأهيل شبكات التوزيع بشكل كامل سيسهّل نصب العدادات الذكية ويتيح المضي قُدُماً نحو التحول الذكي في الشبكة الكهربائية".وأضاف، أن "التحول الذكي سيُسهم في تنظيم الأحمال العالية وترشيد الاستهلاك، كما أن نظام الدفع الالكتروني سيوفر الجهد والوقت ويحد من التبادل النقدي بين المواطنين، ويضمن دقة القراءات ووصول بيانات الجباية إلى الجهات المعنية بشكل صحيح، ويجنب المواطنين القراءات التقديرية والأسعار العالية".وأشار موسى إلى، أن "المشروع سيُنفّذ تدريجياً، بدءاً من الأحمال العالية والدوائر الحكومية، على أن يُعمَّم لاحقاً على مختلف القطاعات"، مؤكداً، أن "التحول الذكي سيكون عوناً للمواطن ذي الدخل المحدود، إذ لن يستهدف المواطنين أولاً، بل الأحمال العالية".وأكد، أن "العدادات ستُنصب مجاناً ولن تكون هناك أي زيادة في التعرفة على جميع أصناف المشتركين، سواء السكنية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الاستثمارية، بما فيها المجمعات الاستثمارية"، موضحاً، أن "التحول الذكي يمثل خطوة إيجابية لتنظيم الأحمال والعشوائيات والحدّ من الاستهلاك العالي وزيادة الإيرادات وتقليل الضياعات الناتجة عن الطاقة غير المحصّلة".وبيّن، أن "الوزارة استهدفت مجموعة من المناطق ضمن هذا المشروع، إذ يجري العمل في بعض مناطق ، كما يجري تعميم التجربة في وكركوك وواسط، فضلاً عن مناطق أخرى مثل واليرموك، حيث بدأ العمل فعلياً بنصب العدادات الذكية".ولفت إلى، أن "بعض مناطق ، مثل والعطيفية والكريعات والصليخ ومعامل طابوق النهروان، إضافة إلى (السعدون، باب المعظم)، مدرجة حالياً ضمن مشاريع التحول الذكي، وخلال الأيام المقبلة ستُوقّع العقود بعد دراسة العروض التجارية والفنية للمتقدمين".