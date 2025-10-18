الاطباء المقيمون يعلنون الاضراب عن جميع الردهات والطوارئ في المستشفيات

وذكر بيان للمثلية، انه "ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2025/10/19 ، يعلن الأطباء المقيمون الدوريون وأطباء التدرج عن بدء الإضراب الشامل والمفتوح عن جميع الردهات والطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، حتى تحقيق المطالب".وأضاف البيان، "تتحمل الجهات المسؤولة كامل التبعات المترتبة على هذا القرار، نتيجة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة رغم تكرار المناشدات السابقة".والمطالب هي: "تعيين أطباء دفعة 2024 دون مزيد من التأخير، وتوزيع الأطباء الدوريين على التدرج الطبي حسب السياقات القانونية المعتمدة، إضافة الى توزيع أطباء التدرج على الإقامة القدمى".