قرار من نتنياهو يخص معبر رفح.. مغلق حتى إشعار آخر

وقال الإسرائيلي في بيان: "أصدر تعليماته بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر. وسيتم النظر في فتحه وفقًا لكيفية تنفيذ حماس لدورها في إعادة الأسرى القتلى وتطبيق الإطار المتفق عليه". والمعبر مغلق فعليا من شهر مايو/أيار الماضي.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن قبل أيام إعادة فتح الجانب الفلسطيني من المعبر يوم غد الأحد.وكانت في أعلنت وفي وقت سابق اليوم في بيان أنه "بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، فإن معبر رفح البري سيفتح ابتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 20 أكتوبر، لتمكين المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".وطلبت السفارة من المواطنين الراغبين بالسفر لتسجيل بياناتهم على أن تقوم لاحقا بالتواصل مع المواطنين وإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمّع تمهيدًا للتحرك تجاه معبر رفح البري.وتوجه الاتهام إلى حركة "حماس" بعدم الجدية في إعادة جميع الرهائن القتلة بعد أن أعادت في الأيام القليلة الماضية 10 من أصل 28 رهينة أموات.من جهتها، تقول حركة "حماس" إنها ملتزمة ببنود الاتفاق ولكنها تواجه صعوبة في تحديد مواقع الجثامين وإخراجها بسبب الدمار الكبير في غزة نتيجة الحرب وحاجتها إلى معدات ثقيلة من أجل إخراج الجثامين من تحت الأنقاض.