السامرائي: المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، السبت، أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود لإنجاح الحملة الانتخابية لتحالفه.

وقال اعلام التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية الدكتور إبراهيم ، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن تحالف العزم بالتسلسل (111) الدكتور أحمد في منطقة المشاهدة شمالي ، بحضور جمع كبير من شيوخ ووجهاء المنطقة وعدد من الشخصيات الاجتماعية".

وأكد خلال كلمته أن "دعم المرشحين الوطنيين هو دعم لمشروع العزم القائم على خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود لإنجاح الحملة الانتخابية للتحالف وترسيخ حضوره في بغداد والمحافظات كافة.



