تجرى بعد الـ1 ظهرًا.. التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "الوزارة أنهت استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات الدور الثالث، التي ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الحالي وتستمر حتى 30 منه"، مبيناً أن "الامتحانات تشمل المراحل المنتهية من الابتدائية والثانوية".وأوضح أن "المراكز الامتحانية تم تحديدها داخل المدارس"، مشيراً إلى أن "إجراء الامتحانات لن يؤثر في آلية الدوام وانتظامه، بعد أن جرى التنسيق المسبق مع الإدارات المدرسية بهذا الشأن"، بحسب صحيفة الصباح.وأضاف السيد أن "الامتحانات ستجرى بعد الساعة الواحدة ظهراً، لتجنُّب تقاطعها مع الدروس الصباحية"، لافتاً إلى أن "مدة الامتحانات لجميع المراحل ستكون أسبوعاً واحداً فقط".وصوَّت نهاية الشهر الماضي، بالموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث لصفوف الدراسة المنتهية السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، بعد قرار من هيئة الرأي في .