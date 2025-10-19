بعد انتهاء محرم وصفر.. ارتفاع الزواج 81% والطلاق 8% في أيلول الماضي

واظهرت بيانات التي وردت للسومرية نيوز، تسجيل اكثر من 30 الف حالة زواج في أيلول الماضي، مقارنة بأكثر من 16600 حالة في اب الماضي، ويعود ذلك بسبب مصادفة شهري محرم وصفر خلال تموز واب، وهي اشهر تقل فيها حالات الزواج.اما حالات الطلاق، فارتفعت بنسبة 8% حيث بلغت 6719 حالة طلاق في أيلول الماضي، مقارنة بـ6214 حالة في اب الماضي.