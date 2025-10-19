مشروع ثقافي جديد: القصر الأبيض يتحول إلى متحف للشمع يجسّد شخصيات بغداد

وقالت مديرة المنتديات الثقافية في أمانة ، موسى إن سيخضع خلال الأشهر المقبلة إلى حملة صيانة شاملة، تهدف إلى إعادة تأهيل مرافقه المختلفة علاوة على تحسين الخدمات المقدمة فيه للزوار، بما يعكس دوره العام في نقل واقع الحياة البغدادية بشكل متكامل إلى زواره.وأردفت أن الخطة تتضمن أيضاً تأهيل بناية القصر الأبيض الواقعة في جانب ، وتحويلها إلى للشمع يجسد شخصيات تاريخية بغدادية مختلفة، إضافة إلى أنه سيعرض صور ووثائق تعبر عن مراحل وأزمان مختلفة من تاريخ العاصمة.وتابعت خولة أن الأمانة تعمل كذلك على استلام وتأهيل عدد من البيوت التراثية التابعة لها، لتكون مقرات لمتاحف ومعارض فنية وثقافية، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بالتخصيصات المالية المتاحة، نظراً لارتفاع كلفة أعمال الصيانة، بسبب قدم الأبنية وتعرضها للتجاوزات والإهمال خلال السنوات الماضية.وأكدت في السياق ذاته، أن أمانة بغداد ماضية بجهودها الحثيثة في أعمال صيانة التراث العمراني والثقافي للعاصمة بجميع أشكاله الإبداعية المختلفة والغزيرة التنوع، بوصفه جزءاً مهماً من هوية بغداد وتاريخها العريق كما أنه إرث للأجيال القادمة يستوجب الحفاظ عليه.