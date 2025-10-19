تسوية وفتح طريق جديد جنوب العاصمة بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستجابة لمناشدات المواطنين، الفريق الدرع الركن ، يوعز بتسوية وفتح طريق "قنطرة" ضمن منطقة "كويريش" جنوبي العاصمة".وأضافت ان "ذلك جاء ذلك من خلال الجهد الهندسي قيادتنا بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من معاناتهم وخدمة للصالح العام".