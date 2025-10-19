بطارية سيارة كادت تسرق نور عينيه.. جراحو البصرة ينقذون شاباً من "العمى" (صور)

وقال أخصائي جراحة العيون الدكتور ميثم في المستشفى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن العملية تضمنت خياطة جرح القرنية، وإزالة شظايا البطارية، وسحب ساد رضّي، إضافة إلى غسل النزف في الحجرة الأمامية للعين المصابة.وقد أُجريت العملية تحت إشراف طبيب التخدير الدكتور ، وبمشاركة الكادر المساعد المكوّن من مسؤول صالة العمليات م.طبي حسين علي حبيب، والممرضتين أمل ونورة عبار، بحسب البيان.وذكر البيان ان العملية تمت بنجاح تام، والمريض الآن بحالة صحية مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة من قبل الفريق المختص.