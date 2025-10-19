منتسب واحد لكل تقاطع.. خطة خمسية لتحديث النظام المروري في العراق

وقال المدير العامُّ لمديريَّة المرور الفريق عدي سمير إنَّ الخطة تستهدف إدخال أنظمةٍ إلكترونيَّةٍ متقدِّمةٍ تُسهم في دعم رجال المرور وتسريع إنجاز المعاملات، مبيِّناً أنَّ النظام المروريَّ الجديد الخاصَّ بمواقع التسجيل سيُتيح إنجاز المعاملات إلكترونيّاً بالكامل، على أنْ يقتصر الحضور الشخصيُّ للبائع والمشتري عند تسلّم السنويَّة فقط، التزاماً بأحكام .وأوضح الفريق سمير أنَّ تطبيق النظام المروريِّ الذكي سيُحدث نقلةً نوعيَّةً في إدارة التقاطعات، إذ سيُسهم في تقليل الحاجة إلى الانتشار الميدانيِّ الواسع، بحيث يُكتفى بمنتسبٍ واحدٍ لإدارة التقاطع ومراقبته بدلاً من ثلاثةٍ أو أربعة، مما يُعزّز كفاءة الموارد البشريَّة.وبيَّن أنَّ النظام الإلكترونيَّ الموحَّد سيربط جميع مواقع التسجيل وقواطع المرور ضمن منظومةٍ واحدةٍ لتسهيل تبادل المعلومات ورفع دقة الإجراءات، مشدِّداً على أنَّ اعتماد التكنولوجيا الحديثة سيُعزّز الانضباط والسلامة المروريَّة في عموم البلاد.