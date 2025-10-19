المفوضية تفضح "خدعة" بيع البطاقة البايومترية: المطابقة الثلاثية تمنع التلاعب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
شرطة نيويورك تكشف عدد المشاركين باحتجاجات السبت
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544287-638964631147251333.webp
المفوضية تفضح "خدعة" بيع البطاقة البايومترية: المطابقة الثلاثية تمنع التلاعب
محليات
2025-10-19 | 05:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,096 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
فصلت نائب المتحدث باسم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
،
نبراس أبو سودة
، اليوم الاحد، قصة بيع بطاقة الناخب البايومترية، ولماذا تُعدّ في الوقت نفسه جريمة أخلاقية وقانونية.
وقال
أبو سودة
في مقال ورد للسومرية نيوز، انه في كل استحقاق انتخابي تعود إلى الواجهة مسألة شراء بطاقات الناخبين كحل سريع لشراء الأصوات. هذا ما يثير القلق ويشوّه فهم الناس لآليات الحماية التقنية والقانونية المصممة لحفظ سرية وحرية الاختيار.
وأضافت ان الشائعة تروج لفكرة بسيطة: أن شراء البطاقة يتيح للآخرين أن يقرروا نيّة الناخب أو يجبروه على التصويت لصالح مرشح ما، وهذه الرواية سهلة الانتشار لأنها تبدو منطقيّة على السطح وتخاطب مخاوف الناس من التلاعب، لكن الواقع مختلف تماماً؛ تلك الادعاءات تتجاهل الاجراءات التقنية والإجرائية والقانونية التي تحمي سرية وصحة الاقتراع.
وبحسب "أبو سودة"، فان البطاقة البايومترية ليست مجرد حامل بيانات ورقي، بل نظام تقني متكامل يربط بطاقة محمية بقواعد بيانات وأجهزة تحقق، وعملية التحقق تعتمد على ما يسمى "المطابقة الثلاثية" التي تربط بين: بصمة حيّة تؤخذ من الناخب عند محطة الاقتراع، وبصمات مخزنة في جهاز التحقق الخاص بالمحطة مأخوذة من سجلات الناخبين المحدثة، وبصمة مشفّرة مخزنة داخل البطاقة نفسها. وتطابق هذه العناصر الثلاثة هو ما يسمح للبطاقة بالعمل لصاحبها فقط.
كتدبير أمني إضافي – بحسب المتحدث نفسه - تُعطَّل البطاقة بعد استخدامها مباشرة ولمدة زمنية محددة (مثلاً 72 ساعة) لمنع إعادة استخدامها أو تفعيلها في محطات أخرى فوراً، بالإضافة إلى ذلك، تكون الأجهزة والبرمجيات المستخدمة محمية وإجراءات العمل في مراكز الاقتراع مُنظَّمة تمنع أي خلل أو تلاعب سهل. ومزيج هذه الإجراءات يمنع عملياً استخدام بطاقة شخص.
وتبين انه حتى لو نجح طرف ما في دفع مبلغ مادي مقابل البطاقة، فإن ما يُباع عملياً هو وعد الناخب بالتنازل عن حريته في التصويت. وهذا الفعل لا يقتصر على خسارة مادية بل هو خرق أخلاقي لذمة الناخب. أما قانوناً يُعد شراء أو بيع الأصوات جريمة انتخابية تُعاقب عليها القوانين، واجتماعياً يمثل سلوكاً يقوّض أسس الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
وتكشف "أبو سودة" ثمة ادعاء آخر يروّج له البعض مفاده أن المفوضية أو المرشحين يمكنهم تتبّع نية الناخب عبر قواعد البيانات أو عبر ملفات النتائج، لكن هذا ادعاء خاطئ. إذ ان ما تُسلمه المفوضية من بيانات للأطراف مساء الانتخابات هو شريط نتائج محايد ومجمّع حسب المحطات، ولا يتضمن أي معلومات عن هوية الناخبين أو توجههم. كما لا يوجد في النظام ما يسمح بتتبع صوت فرد بعينه أو كشف توجهه، بالتالي لا يمكن لأي مرشح ولا حتى المفوضية نفسها ان تعرف لمن مُنحَ صوت الناخب.
النتيجة الواضحة أن محاولة شراء البطاقة لا تمنح فائدة عملية حقيقية بسبب آليات الحماية التقنية والإجرائية. في المقابل، هذه المحاولات تُعدّ جرائم أخلاقية وقانونية تستهدف نزاهة العملية الانتخابية وذمة الناخب، بحسب نائب المتحدث باسم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
،
نبراس أبو سودة
، داعية المواطنين إلى رفض أي عروض لشراء بطاقاتهم والإبلاغ الفوري عن مثل هذه المحاولات لدى الجهات المختصة، مؤكدة ان الحفاظ على كرامة الناخب وسرية صوته هو خطّ دفاع أساسي عن الديمقراطية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المفوضية تعلن موعد توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين
03:49 | 2025-09-23
المفوضية تعلن عدد البطاقات البايومترية المحدثة في 2025 وموعد توزيعها على الناخبين
05:55 | 2025-09-04
مفوضية الانتخابات تؤكد استمرار توزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع
08:19 | 2025-10-02
مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء
04:03 | 2025-08-05
المفوضية تفضح "خدعة" بيع البطاقة البايومترية
المطابقة الثلاثية تمنع التلاعب
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا
نبراس أبو سودة
السومرية نيوز
المفوضية ال
سومرية نيوز
أبو سودة
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
اقتصاد
27.27%
03:37 | 2025-10-18
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
03:37 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
تكنولوجيا
25.35%
07:28 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
محليات
23.94%
03:48 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
03:48 | 2025-10-19
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
رياضة
23.45%
05:39 | 2025-10-18
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
05:39 | 2025-10-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
لقطات
المصرف اعلن افلاسه وهسه فلوسنا راحت بالملايين 😕 | ناس وناس
17:00 | 2025-10-16
لقطات
المصرف اعلن افلاسه وهسه فلوسنا راحت بالملايين 😕 | ناس وناس
17:00 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
اخترنا لك
مع ولائم باذخة.. قرب الانتخابات يرفع سعر البطاقة لـ400 دولار رغم الملاحقات القانونية
10:48 | 2025-10-19
دعت للتحلي بالمسؤولية.. الداخلية غاضبة بشدة من "بعض" مستخدمي مواقع التواصل
09:14 | 2025-10-19
المياحي يعلن رؤية متكاملة لإعادة إعمار واسط وتعزيز المشاركة المجتمعية
08:31 | 2025-10-19
العدل تعلن استحداث ملاحظية التسجيل العقاري بناحية الوفاء في الأنبار
07:51 | 2025-10-19
الدعاية الانتخابية تتسبب في تضرر 250 ألف شجرة وإتلاف أنابيب المياه في 15 محافظة
05:41 | 2025-10-19
تصاعد العنف الانتخابي بعد حادثة الطارمية.. هل "يهاجم" المرشحون مكاتبهم بحثًا عن "التعاطف الشعبي"؟
05:40 | 2025-10-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.