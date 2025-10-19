الدعاية الانتخابية تتسبب في تضرر 250 ألف شجرة وإتلاف أنابيب المياه في 15 محافظة

ووفقا لتقرير صادر عن المرصد، فإن نحو 250 ألف شجرة توزعت على 15 محافظة تضررت بسبب الدعايات الانتخابية للمرشحين، مبيناً ان الاضرار توزعت ما بين قطع تلك الأشجار، وثقبها، وتكسير الاغصان من اجل تعليق الدعايات الانتخابية.وأضاف ان هناك الكثير من الأشجار التي تضررت بسبب الدعايات الانتخابية مما ادى الى سقوطها، في حين ان هنالك التزاماً بموضوع الابتعاد عن الاشجار لتعليق الدعايات الانتخابية في محافظات الإقليم الأربع.واوضح المرصد ان هنالك الكثير من الجزرات الوسطية التي تضررت بشكل تام رغم أعمال الاهتمام والتنظيف التي أجرتها عليها في الآونة الاخيرة، الا ان تثبيت الدعايات عليها ادى الى تضرر النباتات المزروعة والثيل الأخضر في تلك الجزرات، ناهيك عن استخدام الاسمنت الذي ادى الى تضرر الجزرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لإعادتها الى سابق عهدها بعد انتهاء الحملة الانتخابية.ونبه المرصد إلى ان هناك تضرر للمرشات وانابيب المياه الموجودة في الجزرات الوسطية بسبب عمليات تثبيت تلك الدعايات، داعيا الى ضرورة فرض الغرامات على أصحاب الدعايات المخالفة الى الضعف بسبب الاضرار التي لحقت بالأشجار والجزرات الوسطية والمزروعات وحتى المشاريع التي أقيمت على تلك الجزرات مثل: النافورات الصغيرة، والديكورات الضوئية التي غابت بسبب كثافة الدعاية الانتخابية، والصور التي علقت في تلك الأماكن.كل ما حصل - بحسب التقرير - هو نتاج عدم التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية رغم اصدار تعليمات من قبل المفوضية وامانة والبلديات الاخرى بضرورة الالتزام بها لسهولة رفعها بعد انتهاء الحملة الشهر المقبل.