العدل تعلن استحداث ملاحظية التسجيل العقاري بناحية الوفاء في الأنبار

وقالت لدائرة ابتسام عبد الله في بيان ورد لـ ، إن "هذا الاستحداث يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل د. ، الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات العدلية وتخفيف الزخم عن الملاحظيات الأخرى، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين داخل مناطق سكناهم دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر البعيدة".وأضافت أن "استحداث الملاحظية الجديدة يمثل خطوة مهمة في خطة دائرة التسجيل العقاري لتطوير البنى التحتية العدلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشددةً على "أهمية التزام الموظفين بحسن الأداء وتقديم الخدمة بعدالة واحترام للمراجعين، بما يعكس صورة إيجابية عن الوزارة ومؤسساتها".من جانبه، أعرب نائب المحافظة ياسر رشيد عن شكره وتقديره لوزارة العدل على اهتمامها بتوفير في عموم مناطق المحافظة، مبينًا أن "استحداث ملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الوفاء سيخفف كثيرًا من معاناة الأهالي الذين كانوا يضطرون سابقًا إلى السفر إلى ملاحظيات بعيدة لإتمام معاملاتهم العقارية".