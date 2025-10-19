المياحي يعلن رؤية متكاملة لإعادة إعمار واسط وتعزيز المشاركة المجتمعية

وقال المياحي في بيان ورد لـ ، إن "معاناة أهالي بعض مناطق واضحة، وحرصنا مؤخراً على اتخاذ خطوات عملية وإدارية ملموسة لتحسين أوضاعهم، وتحويل الأراضي ذات الزراعي إلى مساكن رسمية مستوفية لكافة الخدمات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق العدالة المجتمعية".وأضاف أن "الخطوات السابقة حققت نتائج إيجابية ملموسة، وسنواصل العمل لضمان أن تمتلك جميع المساكن في المنطقة الوضع القانوني المناسب، ما سيسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بنية تحتية متكاملة".وأشار المياحي إلى أن رؤيته ترتكز على استكمال مشاريع الإعمار في ، ووضع خطط واضحة لتطوير المحافظة بكافة جوانبها، بما يشمل الطرق والشوارع، وشبكات المياه والكهرباء، والخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى تعزيز المشاريع الثقافية والاجتماعية التي تلامس احتياجات الأهالي اليومية.وأكد أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على تضافر جهود الجهات الرسمية والمواطنين، موضحًا أن مشاركة الأهالي في متابعة سير الأعمال والإسهام في تطوير مناطقهم يعد جزءًا من بناء مستقبل المحافظة بما يتماشى مع طموحات سكانها.واختتم بالقول: "نحرص على أن تكون كل خطواتنا عملية وشفافة، تهدف إلى تحسين الخدمات، ورفع مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، بما يليق بمحافظة واسط وأهلها الأعزاء".