تشغيل خط كهرباء جديد بطاقة 1000 ميغاواط

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن "الخط الجديد يمتد لمسافة 52 كيلومتراً ويضم 119 برجاً، وبطاقة نقل تصل إلى 1000 ميغاواط، مؤكدة أن هذا المشروع الحيوي يأتي بهدف تعزيز ارتباطات مع مناطق الوسط، وزيادة الطاقة المنقولة إلى محطة (ميسان 400 ك.ف)، ما ينعكس إيجاباً على تحسين مستويات الفولتية ورفع كفاءة تجهيز المواطنين بالطاقة".وأكد وزير الكهرباء أن "هذا الإنجاز يعد استكمالاً لمجموعة الخطوط الـ 4 الناقلة للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، بهدف تعزيز قدرات نقل وترابط بين محافظات الجنوب ومحافظات ، ودعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".وأشاد فاضل بجهود لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، مثمناً تفاني ملاكاتها في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.