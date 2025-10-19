وفاة عميد متقاعد و7 من افراد عائلته بحادث داخل منزله في الديوانية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "بمزيد من الحزن والإسى يتقدم قائد شرطة اللواء وتشكيلات شرطة بالتعازي اثر وفاة العميد المتقاعد غسان سعيد الذي وافته اليوم مع أفراد عائلته المكونة من ( 7 ) أشخاص بسبب حادث حريق مؤسف في منزلهم".فيما أشار مصدر أمني لـ نيوز، ان "المنزل يقع في حي التقية بالمحافظة"، مشيرا الى ان "هناك نساء وأطفال بين المتوفين".