العراق يحظر لعبة روبلكس

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "حرصاً على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الاخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات في ، نعلن عن حظر لعبة روبلكس داخل البلاد استناداً الى قرارات ".وأضافت ان "القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر اظهر ان اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الامنية والاجتماعية والسلوكية من بينها اتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرض فئة الاطفال والمراهقين الى محاولات استغلال او ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية وانتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب اعباء مالية على الاسر العراقية، إضافة الى تزايد حالات الادمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة".وشددت الوزارة "على استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم الاخلاقية او تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة".