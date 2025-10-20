لجان تجوب المجازر في العراق بحثا عن "لحوم مريضة"

وقالتْ الدائرة، ، إنَّ "الفرق البيطريَّة تقوم بجولاتٍ ميدانيَّةٍ دوريَّةٍ على الأسواق والمجازر للتثبّت من صلاحيَّة اللحوم للاستهلاك البشريِّ"، مشيرةً إلى أنه "يتمّ إجراء الفحوصات اللازمة، وفي حال ثبوت عدم صلاحيَّة أيِّ لحومٍ، تُتلف على وفق الإجراءات الرسميَّة".وأضافتْ حسين أنَّ "عمليات الذبح في المجازر تتمّ بإشرافٍ مباشرٍ من الأطباء البيطريين، الذين يفحصون الحيوانات قبل وبعد الذبح لضمان خلوِّها من الأمراض"، مؤكّدةً أنَّ "هذه الإجراءات تهدف إلى وصول لحومٍ سليمةٍ وآمنةٍ إلى الأسواق المحليَّة".وأشارتْ إلى أنَّ "العمل الميدانيَّ مستمرٌّ على مدار الساعة، بالتعاون مع دوائر الصحَّة والبلديات والأمن الوطنيِّ، لضمان حماية المواطنين وتعزيز سلامة الغذاء"، بحسب صحيفة الصباح.