خلال 60 يوما.. العراقيون على موعد مع افتتاح 200 مشروع جديد

وأوضح رئيس الفريق المهندس للصحيفة الرسمية، أنَّ "الفريق وصل إلى (11) محافظة، شملتْ وذي قار وميسان والنجف الأشرف وبابل والمثنى والديوانيَّة والبصرة وواسط ونينوى والأنبار، ونفّذ أعماله في نحو (900) منطقةٍ، استفاد منها نحو (4) ملايين مواطن، كما افتتح حتى الآن نحو (600) مشروع".وأضاف أنَّ "الأعمال شملتْ مدَّ خطوط الصرف الصحيِّ، وشبكات المياه، ومشاريع الطرق وإكساء الشوارع، إضافةً إلى مناطق جديدةٍ يجري إعداد كشوفاتها لخطة (2026)، مع التركيز على المناطق المحرومة مثل المعامل وحي شاكر وبلديَّة الشعب".وأكّد المالكي أنَّ "جميع المشاريع تُنفذ تحت إشراف فرقٍ هندسيَّةٍ وفنيَّةٍ لضمان الجودة والسرعة"، متوقعاً أنْ "يصل إجماليُّ المشاريع المنفذة إلى (1000) مشروعٍ قبل نهاية العام الحاليِّ".