اعلام بغداد تحقق "الامتياز" في التقييم الأكاديمي للتعليم العالي ٢٠٢٥

وذكرت الكلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذا جاء الإنجاز نتيجة جهود مستمرة بذلتها عمادة الكلية وملاكاتها التدريسية والإدارية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى التعليم الإعلامي وتطوير المناهج الدراسية والبنية التحتية، وتحسين البيئة الجامعية بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطنية والدولية.وفي ضوء هذا ، منح رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ر ، كتاب شكر وتقدير إلى عميد ، تثمينا للجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية ودعم الجوانب الأكاديمية والبحثية، فضلا عن الارتقاء بمستوى المختبرات والقاعات الدراسية والمواقع الإلكترونية التابعة للكلية.وأكد طاهر، أن "هذا الإنجاز يمثل ثمرة عمل جماعي وتعاون مؤسسي جسد روح الانتماء والمسؤولية لدى جميع منتسبي الكلية"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على هذا التفوق للسنة الثانية على التوالي يعكس رؤية في دعم الريادة الأكاديمية، وتقديم تعليم إعلامي متطور يواكب التحولات المعرفية والتقنية".وأضاف طاهر أن "كلية الإعلام ماضية في تنفيذ خططها التطويرية لمواكبة معايير الجودة العالمية، وتهيئة بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والبحث العلمي، تسهم في إعداد جيل إعلامي قادر على خدمة المجتمع وبناء وطني مسؤول".ويعد هذا التقييم – بحسب البيان - تأكيدا لمكانة كلية الإعلام كأحد اهم الصروح الأكاديمية في ، ودليلا على التزامها المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في محور جودة التعليم وبناء المؤسسات التعليمية الرصينة.