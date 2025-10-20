قبيل افتتاحه بساعات.. أحدث صور لمشروع توسعة شارع أبو نؤاس في بغداد

ومن المقرر أن يتم اليوم الاثنين (20 تشرين الأول 2025) افتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع أبو نؤاس وإنشاء الجديد.وأظهرت الصور، إكمال جميع أعمال المرحلة الأولى من الافتتاح لهذا الطريق الحيوي الذي سيخفف الزخم بشكل كبير في ، كما سيعمل عند الانتهاء من مرحلته الثانية بربط جانب بجانب من وصولا الى في .