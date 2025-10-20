توضيح بشأن اللغط الذي نشر في وسائل اعلامية على مجمع السلام السكني

ووفقا للمعلومات والمعطيات فأن الاحتجاجات التي خرجت أمس كانت تخص مجمع دار السلام السكني في ببغداد وليس مجمع السلام.وذكرت مصادر لـ ، ان "ما جرى تداوله بشأن تظاهرات في مجمع السلام غير صحيح".وأضافت المصادر أن "الخلط في أسماء المجمعين أدى إلى نشر معلومات غير دقيقة في بعض المنصات الإعلامية"، داعية إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار والتحقق من مصادرها قبل النشر، خصوصاً في القضايا التي تمس حياة المواطنين أو سمعة المشاريع السكنية".يُذكر أن مجمع السلام السكني لم يشهد أي تظاهرات أو احتجاجات، فيما تتواصل الخدمات فيه بصورة طبيعية وفق ما أكد سكانه.