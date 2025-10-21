فصلان يتناوبان في اليوم الواحد.. حرارة مرتفعة وامطار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم في مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ويكون صحواً في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت أن "طقس السبت القادم سيكون صحواً مع ظهور بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، مُسببة تصاعد للغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".